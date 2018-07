Governo comemora resultado de operação em fronteiras

O vice-presidente Michel Temer comemorou o resultado. Ele ressaltou o aumento de investimentos e disse que os números de apreensão de drogas e armas foram impressionantes. "Essas operações são extraordinárias. Houve um crescimento bastante expressivo em matéria de segurança, não apenas de apreensões", disse.

Além das 350 toneladas de drogas, houve a apreensão de 2.235 armas, 7.500 veículos e R$ 10,5 milhões de atividades ilícitas. O total de prisões foi de 20 mil pessoas.

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, anunciou que até 2014 o governo pretende formar mais 3 mil homens para a Polícia Federal e 4,5 mil da Polícia Rodoviária Federal para atuarem nas fronteiras.

O ministro da Defesa, Celso Amorim, que também participou do encontro, disse que no próximo ano, quando o Brasil sediará a Copa das Confederações, 20 mil homens devem participar de operações nas fronteiras.

Cardozo reconhece que, apesar do empenho, ainda há falhas na política de defesa do País. Segundo ele, a grande questão é o desafio nas fronteiras. "São 16 mil quilômetros de fronteiras. É realmente um grande desafio, mas está sendo superado com a integração de forças", afirmou.