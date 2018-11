Governo concede pensão a pacientes de hanseníase

O benefício é concedido desde 2007, com base na lei 11.520. Até agora, 11,5 mil pessoas formalizaram o pedido e cerca de 8 mil foram contemplados, "após análise rigorosa" do histórico de internações dos pacientes, segundo informou o secretário nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira. Os demais pedidos foram negados. Restam ser julgados 2,5 mil processos.

Estigmatizados pela Bíblia e tratados com repulsa pela sociedade, os portadores de hanseníase - denominada de lepra no passado - eram isolados do convívio familiar e social em colônias e às vezes em abrigos imundos, sem tratamento adequado, onde definhavam até a morte. Essa forma de isolamento durou da década de 1920 até 1986, quando foi abolida a política de profilaxia baseada nas internações forçadas. Mas milhares de vítimas sofreram danos irreparáveis, que agora estão sendo compensados, segundo explicou Ferreira.