Governo confirma mais 17 casos de gripe suína no País

Somente São Paulo concentra 34 casos, seguido por Santa Catarina e Minas Gerais, com 24 e 14, respectivamente. Os demais pacientes são do Rio de Janeiro (13), Tocantins (4), Distrito Federal (3), Mato Grosso (2), Bahia (1) e Rio Grande do Sul (1). Apesar de 18 pessoas terem sido contagiadas no Brasil, o Ministério da Saúde considera a transmissão no País limitada e sem evidências de sustentabilidade. Atualmente, a pasta aguarda o resultado dos exames de 80 pessoas, cujo quadro é considerado suspeito.