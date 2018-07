Governo confirma mais 2 casos de gripe suína no País

O Estado de São Paulo responde pelo maior número de casos verificados no País: 11. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro e Santa Catarina, com sete e quatro, respectivamente. Os demais são de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Tocantins.

O total de casos suspeitos também subiu, passando de 25 para 44. O ministério acompanha o estado de saúde de 15 pessoas em São Paulo, sete no Distrito Federal, cinco no Rio de Janeiro, quatro no Rio Grande do Norte, três no Paraná e em Rondônia, dois no Espírito Santo e em Santa Catarina. Completam a lista Alagoas, Ceará e Tocantins, com uma suspeita cada um. As amostras com secreções respiratórias dos pacientes estão em análise laboratorial.

O ministério informou que o aumento do número de casos suspeitos se deve a extinção da definição de caso "em monitoramento", aprovada pelo Grupo Executivo Interministerial para Pandemia de Influenza (GEI) na segunda-feira.