Governo conta com Senado para reverter reajuste a aposentados

No Senado, no entanto, o governo sempre enfrenta dificuldades para aprovar seus projetos. A proximidade do calendário eleitoral adiciona mais imprevisibilidade a essa tentativa, uma vez que político nenhum quer derrotar proposta de aumento maior aos aposentados.

"Nós achamos que o jogo está sendo jogado. Ainda temos espaço no Senado para discutir esse tema, não só sobre o índice de reajuste, mas, sobretudo, sobre o fator previdenciário, que tem um impacto ainda maior", disse a jornalistas o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O tema foi tratado na reunião de coordenação política, nesta segunda-feira, em que participam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros. Segundo Padilha, o governo está fazendo um trabalho de "discussão e convencimento" dos senadores.

Segundo informou, o impacto nas contas do governo com o fim do fator previdenciário seria de cerca de 4 bilhões de reais por ano, pela avaliação do Ministério da Previdência.

"Hoje, nós não concordamos nem com esse reajuste, nem com o fim do fator previdenciário", afirmou.

Alguns governistas já disseram que Lula vetaria essas medidas. Os pré-candidatos à sucessão presidencial, José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT), já prometeram apoiar qualquer decisão do presidente, se pelo veto ou se pela procedência.

Também tratada na reunião de coordenação política, a mobilização da base aliada no Senado para a votação dos projetos do pré-sal deve ganhar impulso nesta semana, após reunião do presidente Lula com os senadores aliados há alguns dias. O objetivo do governo é votar os projetos ainda neste semestre, mantendo o regime de urgência.

(Reportagem de Bruno Peres)