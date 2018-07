Governo contesta críticas do MPF sobre saúde indígena

Até 2010, a política de saúde indígena era conduzida pela Funasa. Depois de casos de corrupção, acusações de apadrinhamento e por reivindicação de parte das lideranças indígenas, a secretaria foi formada. Para a Procuradoria, no entanto, a mudança até agora apresentou poucos resultados e a justificativa de que problemas são em parte provocados pela transição não pode mais ser aceita.

Rocha, no entanto, afirma que várias mudanças foram feitas. "Passamos a executar o orçamento da saúde indígena há pouco tempo. Mas vários pontos já foram abordados."

De acordo com ele, depois de a secretaria assumir a função, houve um aumento das equipes multidisciplinares. "Atualmente, são 12 mil pessoas", informou. Todos contratados por convênios. O ministério quer realizar até 2015 concursos para substituir os profissionais. De acordo com Rocha, o concurso está em processo de revisão para incorporação de reivindicações de grupos indígenas.

Rocha admitiu haver episódios de falta de medicamentos, como apontou o MPF. Mas afirmou que o problema é pontual e está relacionado com atendimento de média e alta complexidade - cuja atribuição não é do ministério, mas dos governos estaduais e locais. De acordo com ele, o problema é resultado da falta de um acordo com secretários locais. "Cabe ao ministério fornecer o serviço básico", disse. E, de acordo com ele, medicamentos usados nesse atendimento, também de atribuição da Pasta, não estão em falta.