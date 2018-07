Governo corre para evitar revés do Brasil Maior no Congresso

Para evitar que isso ocorra, o governo começou a se mexer na última quarta-feira. Caso as MPs 563 e 564 não sejam aprovadas, o Executivo não poderá editar novas medidas provisórias para tratar dos mesmos temas neste ano e a maior parte dos efeitos gerados pelas duas MPs deixa de ter efeito.

Seria a primeira vez, desde que eclodiu a crise financeira internacional em 2008, que o Congresso deixaria de aprovar uma medida tomada pelo governo para enfretar os problemas externos.

Até agora, nenhuma das MPs foi apreciada na Câmara dos Deputados e elas ainda terão que ser votadas até o dia 1º de agosto no Senado também para não caducarem, segundo a secretaria-geral da Mesa da Câmara.

Se o Congresso aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) até o dia 17, último dia de atividades dos parlamentares antes do recesso, as MPs podem ser votadas nas duas casas até o dia 15 de agosto, porque durante o recesso os prazos de tramitação das matérias ficam suspensos.

Contudo, por falta de acordo entre governo e oposição, o cenário mais provável é que a LDO não seja aprovada nesse prazo, o que inviabilizaria o recesso e obrigaria o governo a aprovar as MPs durante as férias dos parlamentares.

Sem recesso formal, o prazo continuaria correndo mas numa situação em que habitualmente os parlamentares não vão ao Congresso numa espécie de "recesso branco".

Diante disso, o governo começou a se mobilizar na quarta-feira para concentrar seus esforços na aprovação das medidas provisórias, deixando a negociação da LDO no segundo plano. Ums dos problemas enfrentados é que as negociações em torno das MPs acabaram se casando com as da LDO.

Essa é também a avaliação do relator da medida provisória 564, deputado Danilo Forte (PMDB-CE). "O país perde, porque a oposição vai fazer oposição ao país. E num momento de dificuldades como esse", disse.

Em socorro ao governo, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), enviou telegramas aos deputados informando que mesmo sem LDO haverá sessões na semana que vem no plenário da Casa para votar as MPs.

Para facilitar sua aprovação, o governo não fará o esforço normal para impedir a inclusão de dezenas de emendas ao texto original das duas MPs, disse à Reuters uma fonte do governo sob condição de anonimato.

O próprio relator da MP 564 disse que incluiu vários dispositivos novos no seu relatório, como a capitalização de 4 bilhões de reais, em dois anos, para o Banco do Nordeste e de 1 bilhão de reais no mesmo período para o Banco da Amazônia.

Ele também incluiu um mecanismo de refinanciamento de dívidas para o setor têxtil, que na sua avaliação sofre concorrência desleal dos concorrentes internacionais por conta do real apreciado.

"Mas todas essas mudanças fiz em acordo com o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e com a Fazenda', afirmou o parlamentar.

A fonte do governo, por sua vez, lembrou também que a tramitação dessas MPs sofreram um atraso porque inauguraram a nova fórmula de análise de MPs no Congresso, que agora precisam ser analisadas por uma comissão especial antes de irem ao plenário de cada uma das Casas.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)