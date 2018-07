Governo corta Bolsa-Família da mãe de atriz da Globo O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome bloqueou hoje o benefício da costureira Cleusa Soares Massafera, umas das 3.204 beneficiárias do programa Bolsa-Família no município de Jacarezinho, no Paraná. A costureira é a mãe da atriz Grazielli Massafera, ex-miss Paraná, que ficou conhecida depois de participar do programa Big Brother Brasil do ano passado. O ministério informou que vai notificar também a Prefeitura para atualizar o cadastro da família e identificar a partir de quando Maria Cleusa deixou de atender ao critério de renda do programa (renda mensal de R$ 120,00 por pessoa). Se for verificado que há tempos a renda de Cleusa não é compatível com o Bolsa-Família, o ministério vai iniciar processo para que seja feita a devolução dos recursos recebidos indevidamente. De acordo com o ministério, o cadastramento das famílias que recebem os benefícios do programa e a atualização dos dados são de responsabilidade das Prefeituras, medida que recebe apoio do governo federal.