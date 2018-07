Governo cria comissão de especialistas para avaliar Pnad 2013

os erros nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2013 (Pnad), divulgada na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Casa Civil criou nesta terça-feira a Comissão de Sindicância Investigativa para apurar, divulgada na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A sindicância foi instalada em portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 23, e será liderada pelo secretário-executivo da Casa Civil, Valdir Simão. O secretário tem sido acionado pelo Palácio do Planalto para tarefas tidas pelo governo como árduas.

Sem filiação partidária, Simão foi elevado ao posto de secretário-executivo do Ministério do Turismo, depois que a Operação Voucher da Polícia Federal prendeu seu antecessor, Frederico da Silva Costa, por envolvimento em desvios em convênios da pasta em 2011.

Em 2009, Simão havia assumido a secretaria da Receita Federal, a pedido do ministro da Fazenda, Guido Mantega, para debelar um motim grevista do sindicato dos auditores fiscais.

A comissão será integrada pelo analista do Ministério do Planejamento, Igor Vinicius Geracy, a especialista em finanças da Controladoria-Geral da União, Érika Lemância Santos, e o delegado da Polícia Federal, Ricardo Hiroshi Ishida. Os analistas de finanças e controle Francisco Eduardo Bessa e Luciana da Silva Barbosa serão assessores técnicos da comissão.

A Pnad referente a 2013 foi divulgada na última quinta-feira, 18, pelo IBGE e, no dia seguinte, corrigida. O IBGE informou, na ocasião, que erros afetaram os resultados de sete Estados: Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. As maiores alterações ocorreram no índice de Gini, que mede a desigualdade.

A comissão de sindicância terá 30 dias para apurar o que levou ao erro. A apuração pode levar à demissão da presidente do IBGE, Wasmália Bivar, responsável pelo levantamento. Na avaliação de interlocutores do governo, a presidente do instituto de pesquisa perdeu as condições de permanecer no cargo.