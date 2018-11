Governo cria fórum sobre irrigação O Fórum Permanente de Desenvolvimento da Agricultura Irrigada será instalado entre os dias 19 e 20, em Brasília (DF), pelos Ministérios da Integração Nacional e da Agricultura. A ideia é criar um espaço permanente de discussão sobre o tema, reunindo todos os segmentos do setor, sobretudo maneiras sustentáveis de manter a atividade.Para as indústrias fabricantes de equipamentos de irrigação representadas pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), a iniciativa é uma etapa a mais para a institucionalização da agricultura irrigada no País. "Precisamos de políticas públicas consistentes e de longo prazo que incentivem essa tecnologia", diz o presidente da Csei/Abimaq, Marcelo Borges Lopes.