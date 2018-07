Governo cria fundo para Centro-Oeste, dá recursos a BB e Caixa O governo publicou Medida Provisória no Diário Oficial da União desta sexta-feira em que aprova regulamento para o funcionamento do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), que tem como objetivo assegurar recursos para a implantação de projetos de desenvolvimento e investimentos em infra-estrutura.