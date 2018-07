Governo cria grupo para discutir sacolas plásticas O Ministério do Meio Ambiente instituiu nesta terça-feira, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, grupo de trabalho para discutir a sustentabilidade do uso de sacolas plásticas descartáveis. O grupo terá duração de seis meses, contados a partir da primeira reunião formal, podendo ser prorrogado somente uma vez por igual período.