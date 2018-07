Governo cria quatro universidades federais

A presidente Dilma Rousseff anunciou ontem a criação de quatro novas universidades federais - a do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a do Sul da Bahia (Ufesba), a do Oeste da Bahia (Ufoba) e a da Região do Cariri (UFRC), no Ceará. Ao todo, as instituições contarão com 17 câmpus, sendo 12 novos. O governo prevê que elas iniciem suas atividades até 2014 e deve investir R$ 604 milhões nas instalações.

"Com a ampliação de vagas gratuitas na rede federal e o atendimento a regiões onde havia vazio de oferta, vamos ampliar o acesso à educação e estimular o desenvolvimento regional", disse Dilma. "A distribuição das novas unidades será um poderoso instrumento de redução das desigualdades." O objetivo da interiorização das federais é fazer com que o jovem permaneça na sua região, afirmou o ministro da Educação, Fernando Haddad.

As sedes das novas federais ficarão em Marabá (Unifesspa), Juazeiro do Norte (UFRC), Barreiras (Ufoba) e Itabuna (Ufesba). Segundo o MEC, "a princípio, serão oferecidos cursos de todas as áreas do conhecimento, mas os projetos e a implantação dependem de cada conselho universitário".

O governo também anunciou a abertura de 88 novas unidades de institutos federais até 2012 em 25 Estados e a instalação de 20 câmpus em 12 universidades federais.

Haddad observou que as etapas anteriores de expansão das federais foram marcadas por dificuldades. "Tivemos problemas com empresários. Alguns por má-fé e outros por falta de cuidado ao participar da licitação. Eles acabaram atrasando obras."