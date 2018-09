Governo criará rede de pesquisas com células-tronco O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou hoje que os Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia lançarão, no mês que vem, uma rede nacional de pesquisa em células-tronco. Inicialmente, o Ministério da Saúde disponibilizará R$ 25 milhões para pesquisas. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a constitucionalidade da Lei de Biossegurança e liberou a pesquisa com células-tronco embrionárias, Temporão disse que o ministério dará apoio "institucional, técnico, político e financeiro" às pesquisas. Para ele, o País já desperdiçou três anos de estudos.