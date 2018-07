Governo critica juíza que negou proteção a Eliza A Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), ligada à Presidência da República, divulgou nota na qual lamenta a não aplicação da Lei Maria da Penha pela juíza Ana Paula Delduque de Freitas no caso de agressão contra Eliza Samudio, denunciado em outubro de 2009. Eliza é ex-amante do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza e está desaparecida desde o início de junho. "É triste constatar a não aplicação desta lei por parte de seus operadores, uma vez que foi criada especificamente para proteger as mulheres vítimas da violência doméstica", afirmou a nota.