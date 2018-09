Governo da BA diz ter controle de incêndio na Chapada Os incêndios continuam intensos no Parque Nacional da Chapada Diamantina (BA), mas o governo estadual garante ter controle da situação. "Nunca tivemos uma operação como a que estamos promovendo agora para combater incêndios na região", afirmou o secretário de Meio Ambiente da Bahia, Juliano Matos. "Os investimentos estaduais na operação já chegam a R$ 1,8 milhão." Apesar disso, o governo federal resolveu contribuir com o combate às chamas, que já devastaram, segundo a própria administração do parque, cerca de 75 mil hectares da área de proteção ambiental - do total de 152 mil hectares. Chegaram hoje à região 30 bombeiros especializados em combate a incêndios florestais, vindos de Brasília, a pedido do Ministério da Integração Nacional. Além deles, as cerca de 500 pessoas - 350 delas voluntários civis - que trabalham no combate às chamas têm o apoio de cinco aviões, três helicópteros, seis caminhonetes e quatro veículos projetados para combate ao fogo, cada um com capacidade para transportar 3,8 mil litros de água. O número de municípios da região atingidos pelos incêndios subiu de 27, como aferido pelo Comando de Operações do Interior no domingo, para 31. Vinte deles tiveram situação de emergência decretada pelo governo estadual. "É provável que nunca mais recuperemos o que foi destruído pelo fogo este ano", lamentou o gestor do parque, Cezar Gonçalves, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio). Já o secretário Matos, porém, não acredita nessa possibilidade. "Com certeza vamos recuperar tudo o que foi destruído", disse. "Temos tecnologia e conhecimento suficientes para isso. O que vamos fazer é transformar a chapada em prioridade nos programas estaduais já desenvolvidos na área de reflorestamento, direcionando mais recursos à região."