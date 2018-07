Governo da Bahia retira 800 litros de óleo do mar

O Instituto do Meio Ambiente da Bahia (IMA), vinculado ao governo do Estado, anunciou nesta quarta-feira, 29, ter recolhido 800 litros de óleo do mar, perto da Terceira Praia de Morro de São Paulo, no litoral sul baiano. De acordo com a diretora-geral do instituto, Beth Wagner, a origem do resíduo é, provavelmente, algum navio que passou pela região. "A quantidade de embarcações que circulam pela área é muito grande", afirma. "Seria impossível determinar qual delas fez o descarte." Segundo a diretora, manchas de óleo têm sido localizadas na região desde o fim de semana, quando uma pequena quantidade do resíduo foi encontrada na Praia de Guaibim, em Barra Grande. Apesar disso, não houve registro de morte de animais por causa da contaminação. "Estamos trabalhando em parceria com a Petrobras, que está nos auxiliando no monitoramento e na remoção do óleo, para evitar um impacto ambiental maior", afirma. De acordo com ela, como as manchas têm sido localizadas antes de chegar às praias, não existe a necessidade de interdição dos locais turísticos.