Governo da Colômbia põe em dúvida meta de produção de café

Segundo ele, a produção do país tem sido afetada pelo fungo da ferrugem e por intensas chuvas.

"O efeito da ferrugem e o efeito da temporada de chuva já se traduziram em uma produção menor --para 8 (milhões de sacas) sim-- mas provavelmente o que não atingiremos é 9 milhões de sacas", afirmou Juan Camilo Restrepo a jornalistas.

A Colômbia, que cultiva cerca de 900 mil hectares de café, teve uma colheita de 8,9 milhões de sacas em 2010, aumento de 14 por cento ante 2009.

O país, um dos grandes produtores mundiais de grãos arábica de alta qualidade, já teve dois anos de produção abaixo do esperado por conta das más condições climáticas, do avanço da ferrugem e do programa de renovação dos cafezais.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)