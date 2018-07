Governo de facto hondurenho culpará Brasil por suposta violência

Em uma nota de protesto da chancelaria interina, o governo de facto afirmou que é "inaceitável" que desde a embaixada do Brasil "se formulem chamados públicos à insurgência e à mobilização política" por parte de Zelaya.

"A tolerância e a provocação que se realiza desde o local dessa representação do Brasil são contrárias às normas do direito diplomático e transformam a mesma e seu governo nos responsáveis diretos dos atos violentos que possam suscitar dentro e fora dela (embaixada)", disse a chancelaria do governo interino.

(Reportagem de Gustavo Palencia)