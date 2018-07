Governo de facto usa luzes e barulho contra Zelaya na embaixada Como ocorreu anos atrás no Panamá com o esconderijo do ditador Manuel Noriega e no Peru, com a tomada da residência do embaixador japonês, o governo de facto de Honduras assedia com barulho e luzes o presidente hondurenho deposto, Manuel Zelaya, abrigado na embaixada do Brasil.