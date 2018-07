Governo de MG vai pagar R$ 1,4 mi a vítimas da ditadura O governo de Minas Gerais anunciou hoje o pagamento de indenizações a 48 vítimas da ditadura militar no Estado, no valor total de R$ 1,4 milhão. A ordem de pagamento será emitida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e cada vítima vai receber uma indenização de R$ 30 mil. "As indenizações não pagam nem apagam o sofrimento, mas é um gesto simbólico de reafirmação do compromisso do governo de Minas com os mineiros prejudicados naquele triste episódio", disse o secretário da Sedese, Agostinho Patrús Filho, durante o ciclo de debates "30 anos da Luta pela Anistia Política no Brasil", na Assembleia Legislativa. De acordo com a administração estadual, existem duas categorias de indenizados: as vítimas vivas e os ascendentes, descendentes ou cônjuges de vítimas falecidas.