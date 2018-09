Governo de PE abre barragem para evitar inundação A Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE) de Pernambuco abriu ontem completamente uma das duas comportas da Barragem de Carpina, localizada na bacia do Rio Capibaribe. A medida visa minimizar o efeito da invasão das águas, já que a elevação do nível da barragem estava prestes a provocar a inundação da rodovia PE-50, no trecho que liga as cidades de Limoeiro e Feira Nova. O Departamento de Estradas e Rodagens (DER) determinou a interdição da rodovia até que a água volte ao nível normal.