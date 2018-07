Governo de PE decreta luto após queda de avião O governo de Pernambuco decretou hoje luto oficial de três dias em memória das vítimas do acidente aéreo que deixou 16 mortos nesta manhã, na região metropolitana do Recife. Em entrevista à emissoras de rádio locais, o governador Eduardo Campos disse que o governo oferecerá apoio aos parentes dos passageiros do bimotor. "É um momento de pesar. Aproveito para transmitir às famílias das vítimas os meus sentimentos", disse. A lista com os nomes das vítimas deve ser divulgada nesta tarde.