Governo de Pernambuco anuncia o segundo estaleiro do Porto de Suape

Do consórcio Tomé-Schahin, o estaleiro terá investimento de R$ 300 milhões e deve ser concluído em dois anos. Quando em operação, o estaleiro vai gerar 1,7 mil empregos.

A afirmação do governador se referiu à contratação, pela Petrobrás, da construção da plataforma FPSO Guará, no valor de US$ 1,5 bilhão, de propriedade da Modec/Schahin, a ser instalada no Campo de Guará, da Petrobrás, na Bacia de Santos.

O poço, de acordo com estimativa da Petrobrás, tem volume de óleo recuperável na faixa de 1,1 bilhão a 2 bilhões de barris de óleo leve e gás natural com densidade de cerca de 30 graus API (medida internacional de qualidade do petróleo).

O estaleiro ocupará uma área de 40 hectares que será arrendada pelo governo estadual ao consórcio por R$ 0,50 o metro quadrado. Para o governador, o empreendimento deverá ajudar Pernambuco a trazer um terceiro estaleiro para o Polo de Suape.

O anúncio do segundo estaleiro foi feito antes mesmo de o estaleiro Atlântico Sul - com investimento de R$ 1,4 bilhão - entregar seu primeiro navio, o petroleiro Suezmax. O Atlântico Sul tem contrato com a Petrobrás para a construção de 22 embarcações e mais o casco da plataforma P55.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Fernando Bezerra Coelho, informou que o Complexo Portuário de Suape tem uma área total reservada para a indústria naval de 620 hectares. Com os 170 do Atlântico Sul e mais 40 do novo estaleiro, há disponibilidade de 410 hectares para novos empreendimentos. O novo estaleiro foi contratado pelo consórcio Modec-Schahin.