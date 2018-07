Governo de São Paulo autoriza construção de estação O Governo de São Paulo deve assinar amanhã a autorização para o início das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Franco da Rocha, com investimento de R$ 65,6 milhões. O evento terá a presença do secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Edson Giriboni, e da diretora-presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Dilma Pena, entre outras autoridades.