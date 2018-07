Governo de São Paulo lança kit contra bullying

A ação faz parte da segunda etapa da campanha contra esse prática de violência que teve início ano passado. "Faremos agora uma licitação para a impressão e distribuição das apostilas paras as escolas da rede. Entregaremos, ao menos, um 1 kit por escola, a partir do início do ano que vem", afirmou Felipe Angeli, coordenador do Sistema de Proteção Escolar da SEE. Não foi divulgado o custo previsto que a Secretaria Estadual prevê pagar para a impressão e distribuição das apostilas.

Segundo Anthony Doyle, vice-presidente da Turner International no Brasil - empresa a qual a rede de desenhos animados Cartoon Network está vinculada -, entre 50% e 70% das crianças e adolescentes da América Latina já foram vítimas de bullying. "Estamos contentes que esses kits serão adotados e distribuídos aos alunos de São Paulo", fala Doyle.

Para Herman Voorwald, secretário estadual de Educação, os alunos precisam "aprender" a viver com a diferença. "Eu também já sofri bullying na escola. Os alunos que sofrem bullying não podem ficar calados", fala Voorwald.

A rede estadual de São Paulo possui cerca de 5,6 mil escolas públicas, 230 mil professores e mais de 5 milhões de alunos.