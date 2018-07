Governo de SC adia aulas em Tubarão devido à gripe

De acordo com informações publicadas no site do governo catarinense, a decisão foi tomada na última sexta-feira, devido à suspeita de 173 casos da gripe A (H1N1) no município, em análise. Destes, dez já foram analisados, apontando seis casos positivos e quatro negativos.

O retorno das atividades normais acontecerá depois que a Secretaria de Estado da Saúde fizer uma avaliação mais consistente dos casos suspeitos que foram detectados na cidade do Sul do Estado. Ainda segundo o site, a decisão é válida exclusivamente para Tubarão. Nas demais cidades, as aulas na rede estadual continuam normalmente.