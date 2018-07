Governo de SP ainda não decidiu sobre renovação da Cesp--Alckmin

"Ainda não, vamos avaliar até o dia 4 (de dezembro)", disse a repórteres, referindo-se ao prazo fixado pelo governo federal para que as companhias elétricas envolvidas na proposta decidam se vão aderir.

A Cesp, controlada pelo governo estadual de São Paulo, já havia informado que vai contestar as novas tarifas e a indenização oferecida pela União pelo investimento não amortizado em suas usinas no processo de renovação antecipada das concessões.

Se a Cesp não renovar as concessões das usinas de Ilha Solteira, Três Irmãos e Jupiá, poderá subtrair uma potência total de quase 5,8 mil megawatts (MW) do portfólio de ativos de geração que é alvo da medida provisória 579, a qual está no Congresso.

(Por Leonardo Goy)