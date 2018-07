Governo de SP amplia ensino de mandarim

De acordo com a secretaria, os Centros de Estudos de Línguas, do governo estadual, deverão oferecer o ensino de mandarim a partir do próximo ano.

A diretora do gabinete chinês responsável pelo ensino de mandarim aos estrangeiros, Xu Lin, que está no Brasil, informou que o governo chinês está investindo cerca de R$ 250 milhões no Instituto Confúcio para promover o mandarim e a cultura chinesa em 108 países.

No Brasil, existem quatro unidades do instituto, que funcionam em parceria com universidades. Cada unidade recebe cerca de R$ 400 mil por ano para manter os cursos, oferecidos a preços simbólicos. "Por enquanto, temos de subsidiar os programas de ensino do mandarim, mas, daqui a 30 anos, as pessoas talvez tenham de pagar para aprender chinês, assim como fazem com os cursos de inglês." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo