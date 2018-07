Governo de SP anuncia 1º caso suspeito de gripe suína A Secretaria da Saúde de São Paulo informou hoje que há dez pacientes internados no Estado provenientes de áreas afetadas pela gripe suína ou que estiveram em condições consideradas de risco. Segundo a Secretaria, um dos casos preenche os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e está sendo tratado como suspeito de ter o vírus da doença. De acordo com a Secretaria, o caso suspeito é de um homem de 28 anos, com sintomas de tosse, dor muscular e na garganta e febre, que esteve na Cidade do México entre os dias 12 e 26 de abril. Ele está internado no Hospital Emílio Ribas e os resultados preliminares dos exames deverão ficar prontos na próxima semana.