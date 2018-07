Governo de SP anuncia mais 5 mortes por gripe suína A secretaria estadual da Saúde de São Paulo confirmou hoje mais cinco mortes causadas pela Influenza A (H1N1). Dos novos casos registrados, quatro são da capital e um é da região de Campinas, elevando para oito o total de mortes por gripe suína no Estado - as outras três ocorreram em Osasco (2) e Botucatu (1). Entre as vítimas da capital está uma mulher de 68 anos que apresentava vários fatores de risco, como cardiopatia, hipertensão arterial, diabetes e asma brônquica. Ela morreu no dia 12 desse mês.