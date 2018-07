Governo de SP anuncia meta de redução de homicídios

O governo do Estado de São Paulo tem como meta baixar o número de homicídios para 10 por grupo de 100 mil habitantes ainda este ano. A informação foi dada nesta quinta-feira, 7, pelo secretário-adjunto de Segurança Pública, Guilherme Bueno de Camargo. "Esta é uma marca simbólica. É expressiva porque é aceita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e até o fim do ano devemos atingi-la". Os dados foram divulgados durante o lançamento do tema da Campanha de Fraternidade 2009 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), "Fraternidade e Segurança Pública", realizada nesta tarde em São Paulo. De acordo com os dados do secretário, desde 1999 o número de homicídios foi reduzido em 66%. Camargo disse que, naquele ano, a relação era de 36 homicídios a cada 100 mil habitantes, e atualmente esta proporção está em 10,5 para cada 100 mil habitantes. "O governo do Estado trabalha para promover a segurança e a justiça. Isso não é apenas um discurso, a população vem sentindo o resultado", defendeu, acrescentando que a polícia tem recebido massivos investimentos em tecnologia e inteligência. Na avaliação do secretário-adjunto, o tema da campanha da CNBB para o ano que vem, "Fraternidade e Segurança Pública", é apropriado porque a paz, segundo ele, é fruto da justiça. No mesmo evento, o arcebispo de São Paulo, cardeal dom Odilo Pedro Scherer destacou a escalada da violência no País e explicou que o tema da campanha que deverá ser lançada em meados de setembro foi um pedido da pastoral carcerária.