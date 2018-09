Governo de SP autoriza compra de 14 trens para metrô O secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, José Luiz Portella, emitiu hoje uma ordem de serviço permitindo a compra de 14 trens que vão operar na Linha 4-Amarela do metrô. Com isso, foi iniciada a contagem do prazo contratual para o começo da operação comercial da fase 1 da linha. Segundo nota divulgada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), a aquisição será feita pela concessionária que, a partir de agora, está apta a receber o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de, aproximadamente, US$ 260 milhões. As composições serão fabricadas pela Siemens.