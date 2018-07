Governo de SP cobra R$ 3,7 mi em IPVA de outros Estados

De acordo com a secretaria, a comprovação de que os veículos usam as vias urbanas e rodoviárias paulistas foi obtida por um rastreamento automático por radares com reconhecimento óptico de caracteres, chamados de OCRs, e também por dados registrados por praças de pedágio.

A partir do levantamento, o sistema selecionou as placas fora do Estado de São Paulo e as confrontou com os arquivos do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), para identificar local de licenciamento, modelo, ano de fabricação e seu proprietário. Na última etapa do processo, os dados dos donos dos veículos foram cruzados pela Fazenda com os da Receita Federal, para confirmar o domicílio tributário.

Os proprietários terão 30 dias, após a notificação, para efetuar o pagamento do IPVA de 2012, com acréscimos legais, sob pena de inscrição na dívida ativa, ou apresentar defesa. Os veículos deverão ainda ser transferidos para o Estado de São Paulo e podem ser autuados em fiscalizações futuras.

A relação dos veículos está publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições desta quinta e sexta-feira (22). A maioria dos veículos está registrada em nome de locadoras ou financeiras.