Governo de SP confirma R$ 2 bi do BID para Rodoanel O Governo de São Paulo anunciou hoje que recebeu a confirmação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o financiamento de R$ 2 bilhões, que serão investidos na construção do trecho Norte do Rodoanel. A previsão é que a construção ocorra entre 2011 e 2014.