Governo de SP critica Cade e bancada do PT quer CPI O governo do Estado de São Paulo atacou nesta sexta-feira o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), ligado ao Ministério da Justiça, após reportagem do jornal Folha de S.Paulo afirmar que a Siemens revelou ao órgão a conivência de agentes do Estado para a atuação do cartel.