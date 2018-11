Governo de SP eleva Pedra do Baú a monumento natural

Segundo o governo do Estado, nos três anos do processo para a criação do monumento foram realizados discussões públicas, estudos e análises e consistiu em um suporte especializado, com justificativa técnica, elaboração de mapas e consultoria, com aprovação do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema) no dia 14 de outubro desse ano.

Histórico

O monumento está situado em duas Áreas de Proteção Ambiental: a da Serra da Mantiqueira, federal, e a de São Bento do Sapucaí, estadual. Localizada a cerca de 12 quilômetros da sede do município de São Bento do Sapucaí, a Pedra do Baú, chamada pelos primeiros habitantes de Embahú ("ponto de vigia" em tupi-guarani), recebeu ainda o nome de Canastra (baú grande de guardar pertences), nome dado pelos tropeiros e caboclos da região.

A Pedra do Baú atinge 1.950 metros de altitude e foi escalada pela primeira vez pelos irmãos Antônio e João Cortez. Com equipamentos rudimentares para a escalada, os aventureiros atingiram o topo em 12 de agosto de 1940.

Atualmente, o acesso ao Complexo do Baú, conjunto de montanhas rochosas constituídas pelo Bauzinho, Pedra do Baú e Ana Chata, é acessível desde as cidades de São bento do Sapucaí e Campos do Jordão por estrada asfaltada que interliga os dois municípios.