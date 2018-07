Governo de SP entrega 260 casas em 2 municípios O Governo de São Paulo entregou neste sábado 260 moradias para famílias de baixa renda nos municípios de Murutinga do Sul e Auriflama, região administrativa de Araçatuba. Os empreendimentos consumiram investimentos da ordem de R$ 15,1 milhões, segundo informações do portal do Governo do Estado.