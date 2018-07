Governo de SP espera novas obras do Rodoanel este ano O secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, Saulo de Castro, informou hoje que a expectativa do governo é de que as obras do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas tenham início em dezembro. O edital do empreendimento deve ser lançado em setembro, e a previsão é de que o contrato seja assinado dois meses depois. "O diretor presidente da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S.A.), Laurence Casagrande Lourenço, está indo hoje a Brasília falar com o Banco Mundial", afirmou. "Ele deve acertar os últimos termos do edital."