Governo de SP muda cúpula da Polícia Civil

A nomeação de Desgualdo para o Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas (Decade), responsável pelas divisões de vigilância e captura e de atendimento ao turista, foi publicada no Diário Oficial do Estado.

O delegado Aldo Galeano Júnior, que estava no Decade, assume o Departamento de Polícia Judiciária do Interior 6, responsável pela Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Wagner Giudice, que dirigia o Departamento de Narcóticos, vai assumir o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic). Para o Denarc vai o delegado Marco Antônio de Paula Santos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo