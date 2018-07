Governo de SP obtém liminar que barra greve do metrô O governo de São Paulo conseguiu nesta quarta-feira liminar no Justiça do Trabalho que impede a paralisação dos funcionários do metrô nesta quinta-feira, 11, Dia Nacional de Luta. O requerente na ação foi a Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô. O documento, assinado pela desembargadora Rilma Aparecida Hemetério, determinou que "na ocorrência de greve, os trabalhadores mantenham, até o julgamento da ação principal a ser ajuizada, 100% dos serviços no horário de pico (6h00 às 9h00 - 16h00 às 19h00) e 70% nos demais horários, sob pena de aplicação de multa diária ao Sindicato no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)".