Governo de SP oferece trabalho a dependentes químicos

A princípio, serão 40 vagas destinadas a dependentes que já estão em tratamento no Programa Recomeço, uma iniciativa estadual criada no ano passado com o objetivo de resgatá-los das drogas, principalmente do crack, oferecendo proteção e acompanhamento multiprofissional a eles e as seus familiares.

O contrato da Frente de Trabalho destinado aos dependentes terá duração de nove meses e prevê uma remuneração mensal de R$ 395, já incluídos vale transporte e vale refeição.

Ao menos 13 vagas já estão preenchidas desde segunda-feira, 24, segundo a Secretaria de Estado de Justiça, que é uma das pastas responsáveis pelo programa e abrigará parte dos participantes, que trabalharão como auxiliares de serviços gerais e administrativos.

Esses 13 participantes que já se inscreveram no projeto estão em tratamento no Centro de Referência de Álcool Tabaco e outras Drogas (Cratod).

Segundo o governo, após a implantação de plantão judiciário no Cratod, em janeiro de 2013, mais de 3.209 dependentes químicos foram internados. A maioria, 2873, de forma voluntária.