Governo de SP pagará bônus a policial que reduzir crimes O governo de São Paulo criará 4.600 novas vagas para a Polícia Civil e para a Polícia Técnico-Científica do Estado e promoverá um pagamento de bônus a policiais militares por redução de índices de criminalidade. As medidas são parte de um pacote de reformas na segurança estadual que será apresentado oficialmente pelo governador Geraldo Alckmin em evento no Palácio dos Bandeirantes às 10h30 desta quarta-feira, 22.