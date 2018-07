Governo de SP pede apoio de prefeituras à lei antifumo O secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Marrey, pediu hoje a prefeitos do interior, em cerimônia de assinatura de convênios na sede do governo paulista, que apoiem a aplicação da chamada lei antifumo, que entra em vigor no dia 7 de agosto. "A lei não é contra o fumante nem contra a liberdade individual. Pesquisa mostra que até os fumantes a apoiam", disse. Segundo Marrey, 94% da população apoia a proibição de fumar em locais fechados.