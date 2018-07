Governo de SP planeja túnel entre Santos e Guarujá

O projeto ainda é conhecido por poucas pessoas - os estudos devem ficar prontos neste mês. A estimativa é de que a obra custe em torno de R$ 1 bilhão. "Pretendemos apresentar um projeto ao governador. Mas estamos analisando pelo menos 12 alternativas", disse o secretário de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido.

Fontes do governo ouvidas pela reportagem, no entanto, informaram que o túnel pré-moldado é considerado o mais viável física e economicamente. A ligação subterrânea não impediria a expansão do porto e conseguiria aglutinar o tráfego de carros de moradores e turistas à demanda de caminhões. Veículos pesados não teriam condições de transitar em uma ponte no local, por exemplo, por causa da inclinação que a obra deveria ter para não atrapalhar o movimento dos navios.

O novo projeto tem uma tecnologia inédita na América do Sul, de peças pré-moldadas de concreto ou aço. As partes são submersas e encaixadas lado a lado no fundo do canal. Depois de lacradas, a água é sugada. O modelo já foi adotado em uma ligação no Estreito de Bósforo, na Turquia, e é considerado por especialistas o mais apropriado - um túnel tradicional exigiria escavações a 40 metros abaixo do canal, aumentando o tamanho e o custo do empreendimento. "A solução é o túnel pré-moldado, é a que tem mais vantagens", explicou uma fonte do governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.