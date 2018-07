Governo de SP prevê plano de carreira para médico

O anúncio foi feito nesta quinta, Dia do Médico, na sede da Associação Paulista de Medicina (APM). Na ocasião, Alckmin disse esperar que o projeto seja votado em cerca de 20 dias. De acordo com o médico Cid Célio Jayme Carvalhaes, presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp), a entidade vinha discutindo o assunto com o governo desde o fim de 2010.

"O salário nominal inicial para o médico no governo do Estado é de R$ 645. Isso é uma agressão à dignidade de qualquer profissional", diz Carvalhaes. Com o acréscimo de gratificações, o valor chega, em média, a R$ 2,8 mil para a jornada de 20 horas semanais, de acordo com o sindicalista.

Se aprovada, a nova lei garantirá um salário de R$ 6 mil a R$ 6,3 mil para a mesma carga horária, caso o profissional seja contemplado com o Prêmio de Produtividade Médica, que garante um bônus na remuneração. A aplicação do projeto deve custar R$ 850 milhões por ano.

Atualmente, médicos que trabalham sob condições semelhantes, mas em unidades diferentes, podem receber salários discrepantes. A situação foi destacada pelo próprio governador em sua fala. "Temos médicos de 20 horas cuja remuneração varia de R$ 2.191 a R$ 4 mil, dependendo do órgão em que ele esteja. Há uma variação muito grande para a mesma atividade dentro do próprio Estado."

Caso aprovada, a nova lei deve acabar com a diferenciação. Ela prevê que os salários sejam definidos pela estratificação da carreira em três classes, definidas de acordo com o tempo de trabalho e com a qualificação do profissional. Na classe mais alta, por exemplo, a remuneração para a jornada integral, de 40 horas, pode chegar a R$ 14,7 mil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo