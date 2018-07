Governo de SP quer campanha para reduzir cesarianas

Alckmin fez o apelo durante divulgação do índice de mortalidade infantil no Estado, o menor dos últimos 20 anos - 11,9 mortes de crianças menores de um ano de idade a cada mil nascidas vivas em 2010. Os dados mostram que a mortalidade infantil é maior na região da Baixada Santista e no Sudoeste do Estado. Nessas regiões, segundo Alckmin, o governo estadual vai concentrar suas ações para tentar baixar o índice de mortalidade infantil do Estado ao nível aceito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de menos de 10 mortes a cada mil.

Segundo ele, o alto índice de cesarianas contribui para elevar a quantidade de bebês nascidos de forma prematura, o que aumenta o risco de morte no primeiro ano de vida. Ele deu exemplo de dois netos que nasceram prematuros. "Como são gêmeos, é comum nascerem prematuros. E é uma luta o comecinho para fortalecer o pulmãozinho, sair do tubo e respirar sozinhos."

Mutirão

O governador anunciou um "mutirão" na região de Itapeva, com foco especial na saúde, especificamente para reforçar a atenção pré-natal das gestantes e melhorar os equipamentos das UTIs neonatal. Alckmin, porém, não deu um prazo para que o Estado atinja o nível aceito pela OMS. "Estamos chegando lá e o mais importante é que nenhuma região do Estado tem índice acima de 15 mortes por mil", afirmou.

Alckmin discordou da análise de que a queda da mortalidade infantil de 2009 para 2010, de 5,04%, tenha sido baixa. Ele explicou que, quando o índice chega a um nível próximo a 10, é natural que as quedas sejam mais lentas. "Depois que o índice chega a 12, é uma luta reduzir mais. Só o Distrito Federal e talvez Santa Catarina têm índices menores que São Paulo no País."

O governador disse que, na década de 1940, o índice de mortalidade infantil no País era de 143 mortes por mil. "Era comum uma mamãe dizer que tinha cinco filhos, mas que vingaram só três."

De acordo com diagnóstico da Secretaria Estadual da Saúde citado por Alckmin, antes da década de 1990 as mortes eram causadas principalmente por doenças infecto-contagiosas , como diarreia, pneumonia e tétano umbilical. Hoje, afirmou, boa parte das mortes de crianças é causada por doenças congênitas e perinatais, o que reforçaria a importância do acompanhamento da gestante.

O anúncio do governador foi acompanhado pelo ex-governador José Serra (PSDB). Durante discurso no Hospital Infantil Cândido Fontoura, Alckmin fez elogios à gestão de Serra frente ao Estado, entre 2007 e 2010. "Esse índice que estamos apresentando, que é de 2010, é do seu governo, Serra", disse Alckmin, ao chamar em seguida o ex-governador "de melhor ministro da Saúde do Brasil". Após a cerimônia, Serra deixou o local sem falar com a imprensa.