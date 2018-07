Governo de SP quer que empresas cuidem de piscinões

Todos os reservatórios serão controlados de uma mesma sala operacional. Nesse espaço será possível abrir e fechar as comportas, além de fazer o diagnóstico em tempo real da situação. "Hoje, isso é feito de forma isolada. O centro operacional vai operar remotamente 45 piscinões. Haverá uma visão integrada de todo o sistema", afirma o secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, Edson Giriboni. A criação da central e a instalação de comportas e automação devem consumir R$ 210 milhões.

Outra exigência da PPP é a reforma de 30 piscinões e a manutenção dos reservatórios estaduais pelo consórcio escolhido. A quantia que as empresas receberão está diretamente relacionada à capacidade de armazenamento mantida. "Se, eventualmente, a empresa que estiver à frente da PPP por qualquer falha não mantiver a capacidade na sua totalidade, isso será penalizado pelo fator de desempenho previsto no edital", diz Giriboni.

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) estima que haverá economia de até 22% nos custos de limpeza e manutenção dos piscinões. Após anos abandonados pelas prefeituras, o departamento assumiu no ano passado a manutenção dos reservatórios da região metropolitana, a um custo de R$ 29 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo