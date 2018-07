Governo de SP quer reintegração de posse de hospital

A Associação Beneficente do Hospital Sorocabana, que administra o hospital, já havia sido avisada no último dia 7 de julho, segundo a Secretaria, para que removesse os pacientes particulares de hemodiálise. O hospital foi fechado para o Sistema Único de Saúde (SUS) em setembro de 2010, deixando uma lacuna no atendimento à saúde da cidade. Durante anos, o Sorocabana prestou serviços para a rede pública da capital, mas isso não foi mais possível devido à situação de irregularidades fiscais e tributárias.