Governo de SP rebate críticas de entidade de delegados O governo de São Paulo rebateu na tarde de hoje as críticas de representantes dos delegados de polícia que afirmaram estar insatisfeitos com o reajuste concedido hoje pela administração estadual. Com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, o governo rechaçou a informação da presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado (Adpesp), Marilda Aparecida Pinheiro, de que a cada 15 dias um delegado deixa a profissão. "São Paulo contratou um delegado a cada três dias nos últimos cinco anos", argumentou o governo paulista.